CERCOLA (rgl) – Controlli a sorpresa all’Ipsar “Tognazzi” di Cercola, dove i carabinieri della Tenenza locale, con il supporto del Nucleo Cinofili dell’Arma, hanno passato al setaccio le aree comuni dell’istituto, nel parco Europa di viale Italia. L’obiettivo dell’operazione, condotta poco prima dell’inizio delle lezioni, era quello di prevenire e contrastare la diffusione di droga e armi tra i banchi di scuola. I militari hanno sorpreso un 15enne con un coltello a scatto nascosto negli abiti: per lui è scattata una denuncia. Un altro studente, di 16 anni, è stato invece segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di una dose di hashish nello zaino. Ma le verifiche non si sono fermate ai cancelli della scuola. Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno esteso i controlli fino a Ponticelli, dove è stata individuata la base di approvvigionamento dello stupefacente. In un’abitazione riconducibile al 24enne L.D.A., già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno scoperto e sequestrato oltre 1.100 dosi di droga: 621 di marijuana e 521 di hashish, già confezionate e pronte per la vendita. Sequestrati anche 410 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.