BAIANO (rgl) – Lotta senza sosta allo spaccio e al consumo di droga nel Mandamento Baianese. Prosegue l’intensa attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti disposta dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio. Negli ultimi giorni, i militari della compagnia di Baiano hanno effettuato una serie di controlli mirati nei comuni del territorio, passando al setaccio luoghi di aggregazione giovanile e arterie di maggiore transito. L’operazione ha portato alla segnalazione di cinque persone, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, quali assuntori di sostanze stupefacenti. I militari hanno rinvenuto modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana, tutte a sequestrate. Per una delle persone controllate, già nota alle Forze dell’Ordine e sorpreso ad Avella senza una valida giustificazione, è scattata anche la proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune. Nel corso dello stesso servizio, i militari hanno anche deferito in stato di libertà un 50enne dell’hinterland nolano, sorpreso alla guida nonostante la revoca della patente per mancanza dei requisiti di legge.