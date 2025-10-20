BAGNOLI IRPINO (rgl) – Un weekend di controlli intensificati in Alta Irpinia, in occasione della 46ª edizione della tradizionale “Sagra del Tartufo e della Castagna” di Bagnoli Irpino. I carabinieri della compagnia di Montella, coordinati dal comando provinciale di Avellino e in linea con le direttive del prefetto Rossana Riflesso, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio volto a garantire sicurezza, prevenire reati e tutelare l’ordine pubblico durante la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori. L’operazione, mirata soprattutto alla prevenzione di episodi di guida in stato di ebbrezza, uso e spaccio di stupefacenti e disturbo della quiete pubblica, ha interessato i principali centri dell’area: Bagnoli Irpino, Montella, Nusco e Torella dei Lombardi.

DENUNCE, MULTE E SEQUESTRI – Nel corso delle attività, i militari hanno proceduto a diverse denunce e sanzioni amministrative. A Torella dei Lombardi, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 59enne di Nusco per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, rimasto coinvolto in un incidente senza feriti, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Nei suoi confronti sono scattati il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro dell’auto, affidata a una depositeria giudiziale in vista della confisca. A Nusco, invece, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 28enne del posto per cessione di sostanza stupefacente. Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe venduto circa un grammo di crack a un 43enne di Cassano Irpino, successivamente segnalato alla Prefettura di Avellino come assuntore.

APPROPRIAZIONE INDEBITA E DROGA – A Bagnoli Irpino, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 45enne di Vallata per appropriazione indebita. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un’auto presa a noleggio e mai restituita nei tempi concordati. Il veicolo, rintracciato nel corso dei controlli, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Durante i controlli antidroga, sono stati segnalati alla Prefettura altri due giovani: un 43enne di Cassano Irpino, trovato in possesso di una modica quantità di crack e un 21enne di Giffoni Valle Piana, sorpreso con marijuana per uso personale. La droga rinvenuta è stata sequestrata.

UBRIACHEZZA MOLESTA: IN DUE NEI GUAI – Non sono mancati infine interventi per episodi di ubriachezza molesta durante le manifestazioni pubbliche collegate alla sagra. A Montella, i carabinieri hanno sanzionato un 33enne del posto e un minorenne di Lioni, entrambi trovati in evidente stato di alterazione alcolica. I due, visibilmente agitati, hanno attirato l’attenzione dei militari impegnati nel servizio di ordine pubblico e sono stati allontanati e multati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’attività di controllo straordinario, spiegano i carabinieri, si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e sicurezza pubblica predisposto dal comando provinciale di Avellino per garantire tranquillità e decoro durante i grandi eventi che animano il territorio.