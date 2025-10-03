NAPOLI (rgl) – I lampeggianti blu dei carabinieri hanno squarciato il buio del quartiere Barra di Napoli, in una vasta operazione di controllo condotta dalla compagnia Poggioreale. A colpire l’attenzione è stato soprattutto un episodio avvenuto all’interno della chiesa di Maria Santissima di Caravaggio, dove un 29enne di San Giorgio a Cremano è stato denunciato per furto aggravato: secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe rubato un borsello lasciato nella sacrestia. L’operazione non si è fermata qui. In poche ore i carabinieri hanno passato al setaccio le strade dell’area orientale di Napoli, fermando e denunciando un 31enne di Ponticelli per resistenza a pubblico ufficiale: alla guida senza patente, già revocata, aveva tentato di sfuggire a un posto di blocco. Nei guai anche un parcheggiatore abusivo e due uomini, padre e figlio, trovati con 26 grammi di marijuana pronti per lo spaccio a San Giovanni a Teduccio. Parallelamente, i controlli hanno riguardato anche diverse attività commerciali della zona: una macelleria in corso Sirena è stata sanzionata dopo il sequestro di 45 chili di salumi senza etichetta; in un panificio di corso Bruno Buozzi sono stati trovati 20 chili di pane privi di tracciabilità e l’attività è stata sospesa per gravi carenze igieniche. Stesso destino per un alimentari poco distante, con sanzioni per circa 5mila euro, e per un bar in via Velotti, dove i militari hanno riscontrato ulteriori violazioni in materia sanitaria. In totale, cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.