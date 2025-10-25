sabato, Ottobre 25, 2025
CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

MACERATA CAMPANIA (rgl) – Immobilizzati, imbavagliati e minacciati con una pistola all’interno della propria abitazione. È quanto accaduto a due coniugi italiani il 28 novembre 2023 a Macerata Campania, vittime di un sequestro a scopo di rapina che ha fruttato ai malviventi circa 64.000 euro in contanti e monili d’oro. A distanza di quasi due anni, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso il cerchio: due cittadini albanesi sono stati arrestati e condotti in carcere. I carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale, su richiesta della Procura. Il provvedimento è l’esito di un’articolata attività investigativa condotta tra novembre 2023 e giugno 2025, che ha coinvolto attività tecniche e raccolta di testimonianze dirette dalle vittime. Secondo gli inquirenti, i due indagati avrebbero agito in concorso, con modalità violente e premeditate. Il gip  ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e ha condiviso le esigenze cautelari avanzate dalla Procura, disponendo la misura della custodia in carcere per entrambi.

