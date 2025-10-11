CUSANO MUTRI (rgl) – Doveva essere una festa dedicata ai sapori d’autunno, ma per alcuni stand della tradizionale sagra dei Funghi di Cusano Mutri si è trasformata in un pomeriggio di controlli e sanzioni. Una task force interforze, composta dagli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Benevento e dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, con la collaborazione di medici veterinari e biologi, ha infatti effettuato una serie di verifiche per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’attenzione degli ispettori si è concentrata in particolare sulla preparazione e conservazione dei prodotti a base di funghi, cuore pulsante della manifestazione. Ma dietro ai profumi delle cucine e al via vai dei visitatori, i controlli hanno rivelato gravi irregolarità. In diversi stand, le cucine presentavano carenze nelle pulizie ordinarie e straordinarie, con una disapplicazione delle procedure di sanificazione. Non mancavano criticità anche sul fronte della sicurezza dei lavoratori: assenza di estintori, mancanza di documentazione obbligatoria e inosservanza delle norme di prevenzione. Il bilancio dell’operazione parla chiaro: oltre 60 chili di alimenti sequestrati, tra cui 30 chili di funghi non coltivati e privi di certificazioni sanitarie, e sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro.

I prodotti, molti dei quali senza etichettatura e tracciabilità, sono stati immediatamente rimossi dalla vendita. Le autorità competenti valuteranno ora eventuali ulteriori provvedimenti a carico dei titolari delle attività coinvolte.