NAPOLI (rgl) – Emissioni nocive, rifiuti bruciati, armi nascoste e smaltimenti illeciti: è il quadro emerso da due operazioni condotte nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno portato alla luce gravi violazioni ambientali e condotte pericolose per la salute pubblica. Nel primo intervento, il personale dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, nell’ambito delle attività di controllo previste dal protocollo “Terra dei Fuochi”, è intervenuto in via Vicinale Porchiano, nel quartiere Ponticelli, dove ha scoperto una carrozzeria abusiva utilizzata anche come deposito di armi. All’interno dell’area, i militari hanno rinvenuto pneumatici fuori uso, sportelli di veicoli, taniche di oli esausti, batterie e tappezzerie, parte delle quali era già stata data alle fiamme, provocando emissioni tossiche e odori acre. L’officina, completamente priva di autorizzazioni, risultava sprovvista di sistemi di raccolta delle acque e di misure per la tutela del suolo e delle colture circostanti. A rendere ancor più grave la situazione, in un’altra sezione della proprietà è stato individuato un allevamento abusivo di animali da cortile, suini e cavalli, gestito senza alcuna tracciabilità dei rifiuti biologici. Durante la perquisizione, gli agenti hanno inoltre rinvenuto un arsenale: una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, un fucile Breda Astro calibro 12, una pistola a doppia canna Pistolet Ancien, una balestra e diversi coltelli da 23 cm, oltre a 226 cartucce calibro 12 e 150 calibro 7,65. L’intera area è stata posta sotto sequestro cautelativo e il proprietario deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni del Testo Unico Ambientale e detenzione illegale di armi. Nel corso di una seconda operazione, gli agenti dell’Unità Operativa Scampia, con il supporto dell’Esercito Italiano, hanno sorpreso due uomini intenti ad abbandonare rifiuti nei pressi dell’isola ecologica di viale della Resistenza. Si trattava di materiali provenienti da lavorazioni d’interni – assi di legno, blocchi di siporex, tubi in ferro e plastica – trasportati con un veicolo privo di assicurazione, condotto da un uomo senza patente, revocata dal 2016. I due sono stati denunciati per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, reati per i quali la legge prevede sanzioni fino a 18.000 euro. L’automobile è stata sequestrata penalmente, mentre al conducente è stata comminata anche una multa di 5.100 euro.