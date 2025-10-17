VALLE DI MADDALONI (rgl) – Si è concluso questa mattina il periodo di libertà vigilata per un 38enne originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che si trovava in affidamento in prova ai servizi sociali presso una comunità terapeutica del territorio, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino. Il provvedimento prevede l’espiazione di una pena residua di otto anni di reclusione, frutto di condanne definitive per reati gravi: estorsione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e sostituzione di persona. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si era reso responsabile di una serie di estorsioni commesse tra il 2021 e il 2022 nella località di Cervia, mentre i reati legati ai documenti falsi risalgono al 2019 e furono commessi a San Vito Chietino. Dopo le formalità di rito, il 38enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.