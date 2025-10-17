venerdì, Ottobre 17, 2025
Danneggia il plexiglass e aggredisce un’infermiera al Cup: 51enne denunciata

Redazione GL
MONTERUSCELLO (rgl) – La Polizia di Stato è intervenuta per una segnalazione di aggressione ai danni del personale sanitario presso lo sportello Cup di Monteruscello dell’Asl Napoli 2 Nord. Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, giunti immediatamente sul posto, hanno appreso dai dipendenti che una donna di 51 anni, già nota alle forze dell’ordine, aveva danneggiato un divisorio in plexiglass del desk di accettazione e aveva aggredito verbalmente e fisicamente una delle due operatrici per motivi futili. La donna è stata successivamente rintracciata presso la propria abitazione e denunciata per danneggiamento e lesioni personali aggravate.

