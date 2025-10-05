NAPOLI (rgl) – Dalle strade del centro storico ai quartieri più periferici, prosegue l’azione della Polizia Locale di Napoli per garantire il rispetto delle norme urbanistiche, la sicurezza stradale e il contrasto alla contraffazione. Un’operazione ad ampio raggio che ha visto impegnate diverse unità operative in azioni coordinate di controllo e ripristino della legalità. Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo, in collaborazione con Napoli Servizi, hanno effettuato un intervento mirato in vico Pergole, via Carbonara, via Cairoli e via Cantelmo, dove sono stati rimossi manufatti e oggetti che occupavano abusivamente la sede stradale e il suolo pubblico. Il bilancio parla chiaro: 10 fioriere, 11 dissuasori in cemento, 25 paletti, 3 staffe in ferro, 8 piante, un banco in ferro e una transenna sono stati rimossi, restituendo spazio e decoro a vie e marciapiedi. Parallelamente, sempre gli agenti della stessa Unità hanno intensificato i controlli contro la contraffazione e la vendita abusiva nel cuore del centro storico. In via dei Tribunali e piazza San Gaetano, sono stati sequestrati circa 70 articoli falsi, tra borse, zaini e borselli, destinati alla vendita illecita. Un’azione che mira a tutelare i consumatori e a difendere il commercio legale dai danni dell’illegalità. Non meno rilevante l’intervento condotto dalla Unità Operativa Stella in via Filippo Maria Briganti, dove gli agenti hanno scoperto lavori edilizi irregolari: una struttura in ferro e un manufatto in muratura realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni. Entrambe le opere sono state poste sotto sequestro, mentre il proprietario dell’immobile è stato denunciato per violazioni della normativa urbanistica.