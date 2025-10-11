NAPOLI (rgl) – Un blitz notturno in piena regola quello scattato nella notte tra Fuorigrotta e Chiaia, dove i carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Napoli Bagnoli hanno smantellato un piccolo ma ben organizzato giro di spaccio. Era da poco passata la mezzanotte quando i militari hanno iniziato a pedinare con discrezione un 35enne napoletano, Salvatore P., già noto alle forze dell’ordine, a bordo della sua Toyota Aygo. Il suo tragitto, partito da Fuorigrotta, si è concluso nel cuore della movida di Chiaia, tra locali e traffico notturno. Il controllo scatta poco prima delle due, in piazza della Repubblica. A un primo esame, i carabinieri trovano soltanto una dose di cocaina e una di hashish, apparentemente per uso personale. Ma l’esperienza degli investigatori fa sospettare che dietro quella piccola quantità si nascondesse un sistema di spaccio su consegna, un vero e proprio “delivery” della droga. I militari decidono così di estendere la perquisizione all’abitazione del 35enne, tornando a Fuorigrotta. Ad aprire la porta è la sua compagna, una 25enne originaria di Melito di Napoli, che nel tentativo di liberarsi delle prove getta alcuni involucri dalla finestra. Un gesto inutile: i carabinieri notano tutto e recuperano il materiale. Nel corso della perquisizione vengono rinvenuti e sequestrati 225 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 665 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nell’abitazione erano installate anche quattro telecamere collegate a un sistema di videosorveglianza che controllava l’intero perimetro dell’edificio, segno di una gestione tutt’altro che improvvisata. La coppia è stata arrestata: il 35enne è finito in carcere, mentre la donna si trova agli arresti domiciliari.