venerdì, Ottobre 10, 2025
Differenziata “abusiva”: mille bidoni stoccati su un terreno sotto sequestro a Napoli

Ambiente e SaluteCampaniaNapoli
Redazione GL
NAPOLI (rgl) – Un’area di circa 800 metri quadrati, trasformata in un deposito abusivo di contenitori per la raccolta differenziata. È quanto hanno scoperto gli agenti dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli in via Sant’Ignazio di Loyola, dove hanno sequestrato un terreno utilizzato per lo stoccaggio illecito di circa un migliaio di bidoni destinati al servizio porta a porta. I contenitori, forniti da Asia in comodato d’uso ai condomini della zona, erano stati accumulati in modo irregolare all’interno del fondo. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rilevato numerose violazioni: in particolare, era stata realizzata una piattaforma in cemento nonostante l’area rientrasse in una zona non edificabile e sottoposta a vincolo ambientale. Inoltre, senza alcuna autorizzazione, erano stati aperti varchi carrabili per consentire l’accesso dei mezzi. Al termine delle verifiche, padre e figlio – ritenuti responsabili della gestione del terreno – sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazioni alle normative edilizie e ambientali. L’intera area è stata sequestrata.

