MADDALONI (rgl) – I carabinieri della stazione di Maddaloni hanno scoperto un deposito illecito di rifiuti all’interno di un cortile condominiale, trasformato in una vera e propria discarica. L’intervento rientra nell’ambito dei controlli disposti per contrastare lo sversamento incontrollato di rifiuti e tutelare l’ambiente. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno denunciato un 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile della gestione abusiva dell’area. Su una superficie di circa venti metri quadrati, direttamente sulla nuda terra, erano accatastati circa 300 chilogrammi di rifiuti speciali, pericolosi e non, tra cui materiali edili, plastica, metalli e componenti meccaniche dismesse. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo trasportava e smaltiva i materiali utilizzando due Ape Car, entrambe rinvenute sul posto e sottoposte a sequestro. Uno dei veicoli, inoltre, è risultato avere il telaio contraffatto, aggravando ulteriormente la posizione del 38enne. L’area e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro penale e affidati in custodia giudiziale allo stesso indagato, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica è stata informata dai carabinieri, che proseguono le indagini per verificare la provenienza dei materiali e accertare se l’attività illecita fosse svolta in modo continuativo.