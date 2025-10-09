NAPOLI (rgl) – Una lite tra fratelli è degenerata fino a trasformarsi in un incendio che ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 52enne napoletana ritenuta responsabile del reato di incendio doloso. Tutto è accaduto in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, dove gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato fiamme uscire da un bar e diverse persone impegnate a domare l’incendio. I poliziotti sono subito intervenuti, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e del 118, che ha soccorso un’anziana donna rimasta lievemente intossicata dal fumo. Gli accertamenti successivi e la visione delle immagini di videosorveglianza hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio: la donna, poco prima, aveva acceso il fuoco al culmine di una lite con il fratello per futili motivi, dandosi poi alla fuga. Rintracciata pochi minuti dopo presso la sua abitazione, la 52enne è stata arrestata dagli agenti della Squadra Mobile e condotta in Questura per le formalità di rito.