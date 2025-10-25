GRAGNANO (rgl) – Movida sotto osservazione e controlli serrati nel fine settimana. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno condotto una massiccia operazione ad alto impatto a Gragnano, passando al setaccio strade, locali e vicoli della città per contrastare droga, violenza giovanile e illegalità diffusa. Il servizio, che ha impegnato numerose pattuglie e militari, si è concentrato tanto nel centro cittadino quanto nelle periferie, con particolare attenzione alle zone di aggregazione giovanile e alla sicurezza stradale. Durante i controlli, i militari hanno denunciato un ragazzo di 16 anni, trovato in possesso di un tirapugni in metallo. L’arma impropria è stata sequestrata e il giovane segnalato all’autorità giudiziaria minorile. Ma il colpo più rilevante è arrivato nel cuore dei vicoli di Gragnano: in vicolo Brandi, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio nascondiglio di stupefacenti. Nascosti all’interno di una fessura ricavata in un muro, i militari hanno rinvenuto circa 6 chili di hashish e un chilo e mezzo di marijuana, pronti per essere immessi sul mercato. Nel corso dell’operazione sono state identificate 159 persone e ispezionati 45 veicoli. Cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di piccole quantità di droga per uso personale. Non è mancata, inoltre, un’attenzione particolare alla sicurezza stradale: i Carabinieri hanno elevato 30 sanzioni al Codice della Strada, per infrazioni che vanno dalla mancata revisione dei veicoli alla guida senza documenti, fino all’assenza di copertura assicurativa o alla circolazione di mezzi già sottoposti a sequestro.