SALERNO (rgl) – All’alba di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, su disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone ritenute coinvolte in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Lagonegro, è stato eseguito nei comuni di Casalbuono, Buonabitacolo (Salerno) e Massa di Somma (Napoli), a conclusione di un’articolata indagine che ha consentito di individuare una rete organizzata di spaccio radicata nel Vallo di Diano. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero gestito un consistente traffico di cocaina e hashish, destinato principalmente ai centri del comprensorio salernitano. L’attività investigativa ha permesso di documentare frequenti cessioni di droga e spostamenti sospetti tra le province di Salerno e Napoli, confermando l’esistenza di un canale di approvvigionamento stabile. Il blitz dei carabinieri è scattato nelle prime ore del mattino con l’impiego di numerosi militari, che hanno eseguito le misure cautelari e le perquisizioni domiciliari.

