CASAMICCIOLA (rgl) – Una scena degna di un film, ma tutta vera: ieri sera un elicottero telecomandato lungo 1 metro e 70 e del peso di 8 chili ha sorvolato il centro abitato, per poi schiantarsi a terra tra le case di via De Luca. Il pilota, un 58enne del posto, evidentemente appassionato di modellismo estremo, ha fatto volare il suo “gigante volante” suscitando lo stupore e la paura dei residenti. Passeggiando per strada, molti si sono fermati a guardare l’insolito spettacolo… salvo poi scoprire, con un piccolo sospiro di sollievo, che l’elicottero era precipitato senza provocare feriti. I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme sono intervenuti rapidamente: l’uomo è stato denunciato per pericolo per la pubblica incolumità e il gigante telecomandato è stato sequestrato.