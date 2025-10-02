NAPOLI (rgl) – Continuità, fiducia e un progetto chiaro per il futuro. Il distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano ha scelto la strada della stabilità rieleggendo all’unanimità, questo pomeriggio, l’ingegnere Raffaele Coppola, sindaco di Liveri, come coordinatore del distretto idrico più grande della Campania. Un risultato accolto con soddisfazione dallo stesso Coppola, che ha ringraziato “sindaci, consiglieri di distretto, forze politiche e movimenti” per il sostegno ricevuto: “La rielezione unitaria è un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni e all’impegno nel rappresentare tutte le sensibilità in un servizio pubblico essenziale come quello idrico”. Tra i traguardi ricordati dal coordinatore ci sono il mantenimento delle tariffe, la riduzione di quasi il 50% delle perdite idriche e il ritorno della balneabilità del mare, ottenuti grazie alla collaborazione con Regione Campania, i Comuni, l’Eic e il gestore Gori. Coppola ha poi tracciato la rotta per i prossimi anni: potenziamento del controllo pubblico, contenimento delle tariffe, bonus per le fasce deboli, ulteriore riduzione delle perdite, rafforzamento dei sistemi fognari e depurativi e valorizzazione della risorsa idrica attraverso il riuso dell’acqua. “La fiducia ricevuta – ha sottolineato – ci dà la forza per proseguire con determinazione verso un servizio idrico sempre più sostenibile e vicino a ciascun cittadino”. Parole di sostegno sono arrivate anche dal presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, che ha definito la rielezione di Coppola “una scelta rassicurante che convalida il buon lavoro svolto finora”, augurandogli “un nuovo mandato ricco di risultati per l’intero distretto”.