POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Un boato improvviso, poi il fumo, le urla e la corsa dei soccorsi. Poco fa Pomigliano d’Arco è stata scossa da una forte esplosione all’interno di un’officina di autodemolizioni in via San Giusto, alla periferia della città. Le cause dello scoppio sono ancora in corso di accertamento, ma l’impatto è stato violento: tre operai sono rimasti feriti, due in maniera grave. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i lavoratori coinvolti. Due di loro, in condizioni critiche, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli — uno dei quali risulta in pericolo di vita — mentre il terzo è stato curato sul posto e successivamente accompagnato all’ospedale del Mare per accertamenti. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e della compagnia di Castello di Cisterna hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.