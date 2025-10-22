AVELLINO (rgl) – Un salone della “bellezza” nascosto tra le mura di un garage, ma privo di qualsiasi autorizzazione, norma igienica e rispetto per la salute dei clienti. È quanto scoperto dai Finanzieri del comando provinciale di Avellino nel corso di un’operazione volta a contrastare l’abusivismo commerciale e professionale. Ad Ariano Irpino, le Fiamme Gialle della compagnia locale hanno individuato un’attività di estetista completamente sconosciuta al fisco, esercitata all’interno di un box auto situato in un complesso residenziale dell’Acer. Quando i militari, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, hanno fatto accesso nei locali, hanno sorpreso la titolare mentre effettuava trattamenti estetici su una cliente. L’ispezione ha fatto emergere una realtà allarmante: gravi carenze igienico-sanitarie, ambienti in condizioni precarie, attrezzature non sterilizzate e prodotti privi di certificazioni di sicurezza. Nel locale, completamente privo dei requisiti minimi previsti dalla legge, sono stati rinvenuti e sequestrati 4.925 strumenti da lavoro – tra smalti, lime e frech pad – privi di attestazioni qualitative. Tra i prodotti, alcuni contenevano Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenyphosphine Oxide), un componente chimico recentemente vietato in tutta l’Unione Europea in quanto classificato come cancerogeno e tossico. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’attività era completamente sconosciuta al fisco: la Guardia di Finanza ha acquisito documentazione extracontabile che dimostra l’occultamento dei ricavi derivanti dai trattamenti estetici. La titolare è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Benevento per esercizio abusivo della professione, mentre il locale e tutte le attrezzature sono stati posti sotto sequestro. Le violazioni riscontrate prevedono sanzioni amministrative comprese tra 516 e 25.823 euro, oltre alle conseguenze penali connesse all’attività abusiva.