Evade dai domiciliari e tenta di estorcere denaro a un commerciante: arrestato nel Salernitano

CampaniaSalernoCronaca
Redazione GL
CAVA DE’ TIRRENI (rgl) – Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma ha deciso di violare la misura per tentare un’estorsione ai danni di un commerciante. È finito così in manette un 35enne di Vietri sul Mare, arrestato dai carabinieri della tenenza di Cava de’ Tirreni. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria, l’uomo si sarebbe presentato presso un esercizio commerciale del centro cittadino, minacciando il titolare nel tentativo di ottenere denaro. Al rifiuto della vittima, la situazione è degenerata: l’indagato avrebbe ingaggiato una colluttazione con il commerciante, riuscendo infine a sottrargli il telefono cellulare prima di darsi alla fuga. La segnalazione immediata ha permesso ai carabinieri di intervenire prontamente, rintracciando e bloccando l’uomo. Oltre all’arresto per evasione, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per tentata estorsione e furto.

 

