POZZUOLI (rgl) – Un lago trasformato in discarica e attività artigianali abusive con scarichi nocivi: è il volto dell’illegalità ambientale emerso dai controlli condotti dal comando di Polizia Municipale di Pozzuoli nell’ambito del progetto “Terra dei Fuochi–2025”, promosso e coordinato dalla Prefettura di Napoli. L’iniziativa, attiva dal 15 giugno al 15 ottobre, ha mirato al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti e alla combustione illegale di materiali, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e il patrimonio naturale del territorio. Gli agenti del Nucleo Polizia Demaniale – Ambientale – Mercati, guidati dal sottotenente Faggiano, hanno operato in sinergia con le altre forze dell’ordine, effettuando appostamenti, indagini mirate, controlli su strada e monitoraggio con telecamere nascoste su oltre 40 chilometri quadrati di territorio comunale. Tra le principali criticità emerse: abbandono di rifiuti nel Parco regionale dei Campi Flegrei, in prossimità del lago d’Averno, scoperta di una falegnameria abusiva con scarichi inquinanti, 26 attività economiche controllate, 4 attività sottoposte a sequestro, 6 aree sequestrate, 40 veicoli controllati, 8 persone denunciate, 53 sanzioni amministrative per un totale di 27.750 euro e 18 servizi di controllo su strada. Il comandante, colonello Silvia Mignone, ha espresso gratitudine al personale coinvolto per l’impegno straordinario dimostrato, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni per contrastare con efficacia gli illeciti ambientali. Ha inoltre invitato la cittadinanza a diventare “sentinella del territorio”, segnalando abusi e contribuendo attivamente alla difesa dell’ambiente.