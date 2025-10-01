mercoledì, Ottobre 1, 2025
CASTEL VOLTURNO (rgl) – Un’intera villetta trasformata in magazzino della contraffazione. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta nell’ambito di un’operazione di contrasto ai traffici illeciti. All’interno dell’abitazione, situata a Castel Volturno, i “Baschi Verdi” di Aversa hanno rinvenuto 11.748 articoli contraffatti, tra abiti, accessori e calzature delle più note griffe del lusso. Il blitz è scattato dopo un’attività di osservazione sul territorio, che ha permesso di intercettare un 30enne napoletano intento a movimentare pacchi in modo sospetto nei pressi della villetta. La successiva perquisizione ha svelato un vero e proprio “emporio del falso”, con scaffali colmi di merce che imitava marchi come Burberry, Dior, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Valentino e Versace. I prodotti, già confezionati e pronti per la vendita, apparivano simili agli originali per tessuti, etichette e foggia, ma il packaging e i codici QR, non riconducibili ai siti ufficiali, hanno tradito la loro natura illecita. Secondo le stime, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato oltre 300mila euro, alimentando un business parallelo che danneggia l’economia legale e mette a rischio i consumatori. Il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per contraffazione e ricettazione.

