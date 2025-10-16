NAPOLI (rgl) – Nel silenzio della notte, tra le colline di Agnano e il confine con Pozzuoli, i fari di un’auto illuminano per un attimo una via vicinale isolata. È una strada poco frequentata, dal nome eloquente: abbandonata. Quando i carabinieri notano il veicolo allontanarsi rapidamente da un villino, decidono di seguirlo. Pochi secondi dopo, l’accensione dei lampeggianti scatena la fuga dei due a bordo. Il mezzo, fermato nei pressi dell’ingresso della Tangenziale di Agnano, è guidato da un 25enne. Con lui un coetaneo, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Addosso avevano mille euro in contanti e dieci schede sim non ancora attivate. Un dettaglio che ha insospettito i militari, portando alla denuncia per ricettazione. I carabinieri, però, hanno deciso di tornare nel punto da cui era partita l’auto. Ed è lì, in un’abitazione di un 22enne incensurato, che la vicenda ha preso una piega ben più grave. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto 109 grammi di hashish, 711 di marijuana, 8 di cocaina e 340 euro in contanti, oltre a una pistola e una carabina prive del tappo rosso. Il giovane non ha saputo fornire alcuna spiegazione per il materiale trovato. È stato quindi arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e condotto in carcere.