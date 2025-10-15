CASAL DI PRINCIPE (rgl) – Un’auto che si aggira nel centro urbano di Casal di Principe a tarda sera, movimenti sospetti e un controllo che svela la verità. È così che la Polizia di Stato di Caserta ha denunciato tre giovani — provenienti da Casal di Principe e dall’hinterland napoletano — per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, strumenti comunemente usati per forzare serrature. L’indagine è partita dopo la denuncia di un tentato furto d’auto. Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe, grazie all’analisi delle immagini di una telecamera di videosorveglianza, hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e individuato un veicolo sospetto in transito nella zona. Durante un successivo servizio di osservazione, i poliziotti hanno intercettato e fermato quell’auto, a bordo della quale si trovavano tre uomini, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio. La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di arnesi da scasso, cacciaviti e chiavi di varie tipologie, di cui i fermati non hanno saputo fornire alcuna spiegazione plausibile. I tre sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Tutti gli attrezzi sono stati sequestrati, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nella zona.