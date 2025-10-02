AVELLINO (rgl) – Fermati a un posto di controllo con l’auto piena di merce rubata: così due cittadini di origine romena, residenti nel Salernitano, sono stati denunciati dai carabinieri di Avellino per furto aggravato in concorso. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, quando una pattuglia della stazione di Avellino ha intimato l’alt a un’utilitaria con a bordo un uomo e una donna, già noti alle forze dell’ordine. L’atteggiamento sospetto della coppia ha spinto i militari ad approfondire la verifica e, a seguito della perquisizione, nel bagagliaio sono stati rinvenuti prodotti cosmetici e altra merce per un valore di alcune migliaia di euro. Alle domande dei carabinieri i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione plausibile né documentazione d’acquisto. Condotti in caserma, sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti: dalle indagini, supportate dalle testimonianze e dalle immagini di videosorveglianza, è emerso che i prodotti erano stati appena sottratti da due esercizi commerciali di Atripalda. La coppia è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Per loro, oltre al procedimento penale, è stata proposta anche la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal capoluogo irpino. La refurtiva è stata interamente restituita ai legittimi proprietari.