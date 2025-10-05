domenica, Ottobre 5, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, fermato mentre inseguiva la sua vittima: arrestato per stalking

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Un’altra storia di coraggio e intervento rapido della Polizia di Stato a Napoli. Ieri sera, un 50enne napoletano con precedenti penali è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di una donna, vittima di ripetuti episodi di stalking nel quartiere di Pianura. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa. Giunti sul posto, la donna ha indicato l’uomo, raccontando che poco prima aveva tentato nuovamente di entrare in casa, come già accaduto in altre circostanze. Il 50enne ha provato a fuggire, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato dagli agenti.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Napoli, 20enne ferito alle gambe in un agguato dopo un incidente stradale
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com