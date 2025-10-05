NAPOLI (rgl) – Un’altra storia di coraggio e intervento rapido della Polizia di Stato a Napoli. Ieri sera, un 50enne napoletano con precedenti penali è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di una donna, vittima di ripetuti episodi di stalking nel quartiere di Pianura. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa. Giunti sul posto, la donna ha indicato l’uomo, raccontando che poco prima aveva tentato nuovamente di entrare in casa, come già accaduto in altre circostanze. Il 50enne ha provato a fuggire, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato dagli agenti.