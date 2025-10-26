NAPOLI (rgl) – Una serata movimentata a Poggioreale, dove un normale controllo dei carabinieri si è trasformato in un episodio dai toni surreali. Sono quasi le 21 quando una pattuglia della stazione di Poggioreale nota un ragazzo in sella a un Honda 150 cc che percorre le strade del quartiere orientale di Napoli. Il giovane, appena 17enne, viene fermato e sottoposto ai controlli di rito: non ha mai conseguito la patente e lo scooter risulta sprovvisto di assicurazione. I militari lo accompagnano in caserma, come previsto in questi casi, e avvisano il padre per farlo intervenire. Ma invece della classica ramanzina o di un richiamo severo, arriva una scena ben diversa. L’uomo, un operaio di 51 anni, entra negli uffici visibilmente alterato e, anziché prendersela con il figlio per la bravata, punta il dito contro i carabinieri, accusandoli di aver fermato il ragazzo “invece di pensare alle cose serie”. Le parole si fanno via via più pesanti, fino a degenerare in urla e offese. A un certo punto, il padre afferra una penna e la brandisce come fosse un’arma, minacciando i militari. A quel punto, i carabinieri lo bloccano, evitando che la situazione sfugga di mano. Sul posto arrivano altre pattuglie e anche un’ambulanza del 118, allertata in via precauzionale. Fortunatamente, nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Per l’uomo è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, mentre lo scooter è stato sequestrato. Al 17enne, invece, sono state contestate le violazioni al Codice della Strada.