NAPOLI (rgl) – Cinque mesi senza stipendio, famiglie allo stremo e boschi lasciati alla cura di lavoratori dimenticati. È la fotografia della crisi dei forestali in Campania, denunciata dalla consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, che punta il dito contro l’immobilismo dell’Assessorato all’Agricoltura. “È inaccettabile che centinaia di lavoratori forestali non percepiscano lo stipendio da oltre cinque mesi – dichiara Muscarà – mentre l’assessorato resta immobile davanti a una situazione che rischia di esplodere nei territori montani e interni della nostra regione”. La consigliera ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere spiegazioni sul mancato trasferimento delle risorse agli enti delegati – Comunità Montane e Province – e sul conseguente blocco dei pagamenti. Secondo quanto denunciato, la Regione avrebbe chiesto agli enti locali di procedere alla stabilizzazione dei contratti dei forestali, passando da tempo determinato a indeterminato, senza però garantire i fondi necessari. Il risultato: casse vuote e stipendi bloccati. “Gli enti non hanno ricevuto anticipazioni sulle risorse extraregionali 2025 e non sono in grado di pagare – spiega la consigliera –. L’Assessorato non ha erogato un solo euro per l’anno in corso e non ha neanche liquidato i saldi degli anni precedenti, che avrebbero potuto alleviare la situazione”. Muscarà parla di “cattiva gestione amministrativa” e chiede un intervento urgente della Giunta regionale per individuare un capitolo di bilancio ponte che consenta di sbloccare almeno le mensilità arretrate. “Non possiamo tollerare che chi tutela i nostri boschi e il nostro territorio viva in condizioni di precarietà assoluta – conclude –. Ogni giorno di ritardo è un’ingiustizia sociale in più, che pesa su famiglie già colpite da isolamento e spopolamento”.