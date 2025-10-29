ROMA (rgl) – Il 2025 si conferma un anno da “bollino rosso” per le foreste campane. Tra l’impennata degli incendi e l’acuirsi della crisi climatica, le aree boschive della regione vengono messe a dura prova, con numeri che Legambiente ha reso noti oggi durante l’VIII Forum Foreste, svoltosi nella capitale. Secondo i dati elaborati dall’associazione ambientalista e incrociati con i rilevamenti satellitari Sentinel 2, in Campania, da inizio anno al 15 ottobre, sono bruciati 6.129 ettari di boschi e vegetazione, un aumento del 13% rispetto al 2024, distribuiti in 185 eventi. La maglia nera spetta alla Provincia di Salerno con 1.929 ettari bruciati, seguita da Caserta con 1.834 e Napoli con 1.392. “Il settore forestale è cruciale per la transizione ecologica e per la bioeconomia circolare”, commenta Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania. “Le foreste forniscono materia prima rinnovabile e opportunità di sviluppo sostenibile, ma l’Italia deve recuperare i troppi ritardi accumulati. Servono coerenza tra politiche nazionali, regionali e strategie europee, e l’applicazione senza ulteriori rinvii del regolamento Eudr e della legge europea sul ripristino della natura”. La crisi climatica amplifica il rischio di incendi, soprattutto in un’estate 2025 segnata da una anomalia termica di +1,62°C, la quinta più calda dal 1950. L’allarme riguarda anche le ecomafie e gli incendiari: secondo l’ultimo Rapporto Ecomafia, nel 2024 in Campania si sono registrati 391 reati contro la vegetazione, con un aumento del 9% rispetto al 2023, 38 persone denunciate e 5 arrestate. La provincia di Salerno è al secondo posto nazionale con 203 reati, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. Dal Forum Legambiente lancia tre proposte chiave: lotta alla crisi climatica, prevenzione e contrasto agli incendi attraverso una gestione adeguata del territorio, e piena applicazione della Strategia Nazionale sulla Gestione Forestale. Un messaggio di speranza arriverà anche dalla trentesima edizione della Festa dell’Albero, il 21 novembre, quando migliaia di cittadini e volontari metteranno a dimora nuovi alberi in tutta Italia.