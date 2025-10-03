FORINO (rgl) – Un annuncio allettante, pubblicato su una piattaforma di messaggistica, prometteva facili guadagni in cambio di un piccolo investimento iniziale. Ma dietro quell’offerta di lavoro si nascondeva una truffa ben architettata. A cadere nella rete quattro uomini, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, residenti fuori regione e ora denunciati dai carabinieri della stazione di Forino. La vittima, una 30enne, convinta dall’apparente serietà della proposta, ha effettuato diversi bonifici per un totale di circa 1.500 euro. Quando si è accorta dell’inganno, si è rivolta ai militari che, grazie a indagini rapide e mirate, sono riusciti a risalire ai presunti responsabili, deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente. Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino rinnova l’invito ai cittadini a diffidare di offerte di lavoro sospette che promettono guadagni elevati a fronte di richieste di denaro o spese preliminari.