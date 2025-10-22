FORINO (rgl) – Una notte che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con una denuncia grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Forino. I militari hanno fermato un 20enne del posto, ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza dell’alcol e porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane, controllato nel corso di un normale servizio di pattugliamento, mostrava evidenti segni di alterazione. Sottoposto alle verifiche di rito, è risultato avere un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti dalla legge. A bordo della sua auto, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto una balestra, custodita nel veicolo senza alcuna giustificazione plausibile. Per il 20enne è così scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro immediato della patente e il fermo amministrativo del mezzo.