CASERTA (rgl) – Un vortice di fatture false, carburante che viaggiava solo sulla carta e milioni di euro di Iva mai versati. È la fotografia di una “frode carosello” da 17 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro del presunto bottino milionario, mentre sono trenta le società coinvolte, tra le province di Caserta e Napoli.

SOCIETA’ CARTIERE E FATTURE FALSE – Le indagini condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta e del I Gruppo di Napoli hanno ricostruito un meccanismo fraudolento che coinvolgeva l’intera filiera dei prodotti energetici, dal deposito fiscale fino ai distributori di carburante. Al centro dell’ingranaggio, le cosiddette società “cartiere”, aziende create ad hoc e intestate a prestanome, spesso con precedenti specifici. Queste società acquistavano carburante in esenzione d’Iva, grazie a una disposizione della Legge di Stabilità del 2018, che prevedeva l’esonero temporaneo dal versamento dell’imposta per determinati soggetti considerati “affidabili”. In realtà, i titolari di queste società erano imprese fantasma, che dopo pochi mesi venivano chiuse o poste in liquidazione, senza mai pagare l’Iva dovuta.

UN’EVASIONE DA 17 MILIONI DI EURO – Il carburante veniva rivenduto a società filtro e poi alle aziende realmente operative nel settore, che potevano così acquistare a prezzi inferiori rispetto al mercato, ottenendo un illecito vantaggio competitivo. Attraverso un giro vorticoso di fatture false, dal valore complessivo di 96 milioni di euro, sono stati immessi sul mercato 87 milioni di litri di carburante. L’evasione d’imposta accertata ammonta a 17 milioni di euro. Per rendere ancora più credibile il sistema, le società fittizie presentavano anche dichiarazioni di intento false, attestando requisiti che non possedevano per beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle accise.

IL SEQUESTRO E LE INDAGINI IN CORSO – Il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Direzione della Procura sammaritana, ha disposto il sequestro preventivo del profitto ritenuto illecito, pari a 17 milioni di euro. L’inchiesta, ancora in corso, punta ora a ricostruire la rete dei rapporti economici e il ruolo dei singoli soggetti coinvolti nel meccanismo evasivo, che ha sottratto alle casse dello Stato una cifra milionaria a danno della concorrenza leale e della collettività.