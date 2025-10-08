BAIANO (rgl) – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo messa in campo dai carabinieri della compagnia di Baiano per contrastare la detenzione illegale di armi e munizioni nel territorio del Mandamento Baianese. Nel corso delle verifiche, i militari della stazione di Baiano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo di Quadrelle, trovato in possesso di numerose cartucce e di un pugnale illegalmente detenuti. Durante l’intervento, i carabinieri hanno inoltre sequestrato un fucile e due pistole regolarmente dichiarati, in via cautelare. Parallelamente, nell’ambito dello stesso piano di controlli, i militari hanno proceduto al ritiro amministrativo di un fucile automatico e delle relative munizioni nei confronti di un soggetto residente a Mugnano del Cardinale, risultato privo dei requisiti di affidabilità per la detenzione di armi. Entrambi sono stati segnalati all’Autorità competente per l’adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni. Le attività, coordinate dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino, rientrano nel più ampio piano di controllo del territorio disposto in base alle direttive del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire un presidio costante a tutela della sicurezza dei cittadini.