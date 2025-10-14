PALMA CAMPANIA (rgl) – Sembrava tutto in regola, ma dietro la facciata di un tranquillo appassionato di armi si nascondeva un piccolo arsenale domestico. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Palma Campania, che hanno arrestato un 42enne del posto, incensurato, con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso di una perquisizione mirata, inserita nei controlli di routine sui detentori di armi, i militari hanno inizialmente verificato la presenza dei tre fucili e delle due pistole regolarmente registrate a nome dell’uomo. Ma l’ispezione è presto andata oltre: in un armadio e in alcuni cassetti nascosti, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 9×21 risultata rubata, un fucile calibro 24 di dubbia provenienza, ben 619 cartucce di diverso calibro e 13 coltelli a serramanico di varie dimensioni. L’intero materiale è stato sequestrato, mentre il 42enne – privo di precedenti – è stato condotto in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è attualmente in attesa di giudizio.