NAPOLI (rgl) – Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per detenzione di banconote contraffatte. Siamo a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale stanno percorrendo via Enrico Russo quando notano un giovane intento a fumare una sigaretta di marijuana sul ciglio della strada. L’atteggiamento disinvolto insospettisce i militari, che decidono di fermarlo per un controllo. Il ragazzo, identificato come Ciro P., 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine, viene sottoposto a perquisizione personale. Nelle sue tasche, oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri trovano sei banconote da 50 euro ciascuna. Il denaro, apparentemente autentico, viene sequestrato e sottoposto a verifica. Grazie al contributo dei carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Napoli, emerge che si tratta di banconote false, realizzate con sofisticate tecniche di stampa ma prive degli elementi di sicurezza previsti dalla Banca Centrale Europea. Per il 22enne scatta così l’arresto con l’accusa di detenzione di banconote contraffatte. Il giovane, già segnalato in passato per reati analoghi, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.