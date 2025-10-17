Furti e sostituzione di persona, 53enne arrestata nel Casertano

SANTA MARIA A VICO (rgl) – Era sfuggita alla giustizia per anni, ma il conto con la legge è arrivato. Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico hanno arrestato una 53enne del posto, già nota alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Santa Maria Capua Vetere. La donna dovrà scontare un anno e sei mesi di reclusione, pena definitiva per una serie di reati commessi tra il 2018 e il 2023. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la 53enne era stata riconosciuta colpevole di furto in abitazione e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante, episodi risalenti al 2018 e avvenuti proprio a Santa Maria a Vico. A questi si aggiunge una condanna per sostituzione di persona in concorso, reato commesso nel 2023 a Santa Maria la Fossa. Dopo le formalità di rito, la donna è stata condotta alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà espiare la pena stabilita.