GRICIGNANO DI AVERSA (rgl) – Un lavoro di fiducia trasformato in occasione di profitto illecito. Due impiegati di un centro di distribuzione merci dell’agro aversano sono finiti sotto indagine per furto aggravato e continuato, accusati di aver sottratto per mesi generi alimentari destinati alla grande distribuzione, per un valore complessivo di circa 50mila euro. Nella mattinata di oggi, i carabinieri della Ssazione di Gricignano di Aversa, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione a due misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un 44enne e di un 50enne, residenti rispettivamente a Bellona e Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte tra febbraio e aprile 2024, i due avrebbero sottratto ripetutamente quantitativi di merce alimentare dal deposito in cui lavoravano, approfittando della loro posizione per agire indisturbati. La merce, secondo la ricostruzione degli investigatori, veniva prelevata in più occasioni e destinata a canali ancora in corso di accertamento. Il danno economico stimato per l’azienda si aggira intorno ai 50mila euro. L’indagine è stata condotta attraverso una serie di accertamenti documentali, controlli interni e riscontri video, che hanno permesso di delineare un quadro indiziario a carico dei due dipendenti. La Procura di Napoli Nord, diretta dal Procuratore Carmine Renzulli, ha coordinato le attività che hanno portato all’emissione delle misure cautelari da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.