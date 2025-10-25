CASTELLABATE (rgl) – Una truffa orchestrata con astuzia e un caso di stalking sfociato in minacce gravi: sono i due episodi al centro delle operazioni condotte questa mattina dai carabinieri nel Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Nel primo caso, i militari della stazione di Santa Maria di Castellabate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, accusato di furto aggravato in abitazione ai danni di un’anziana residente nel comune cilentano. Secondo le indagini preliminari, l’uomo sarebbe riuscito a introdursi nell’abitazione della vittima con una scusa, sottraendole numerosi monili in oro. La truffa sarebbe stata messa in atto con la complicità di un soggetto non identificato, che si sarebbe spacciato telefonicamente per maresciallo dei carabinieri di Agropoli. Con un falso pretesto legato a una presunta rapina in gioielleria, il complice avrebbe convinto la figlia della vittima a recarsi in caserma, lasciando sola l’anziana. A quel punto, l’indagato avrebbe contattato la donna fingendosi ufficiale giudiziario, chiedendole di mostrare gli oggetti in oro presenti in casa per verificarne la provenienza. Quando la vittima ha manifestato dubbi e ha tentato di contattare le forze dell’ordine, l’uomo ha approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi dei gioielli e fuggire. Sempre questa mattina, i carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento hanno eseguito una seconda misura cautelare nei confronti di un uomo di 54 anni, accusato di atti persecutori. L’indagato, incapace di accettare la fine di una relazione sentimentale, avrebbe messo in atto una serie di condotte moleste e minacciose nei confronti della donna: pedinamenti, appostamenti sotto casa, telefonate ossessive e minacce esplicite, anche facendo riferimento al possesso di un’arma. In un episodio, l’uomo avrebbe seguito la vittima in un locale pubblico, importunandola al punto da costringere il personale della sicurezza a intervenire. Il gip ha disposto per lui il divieto di dimora e di avvicinamento alla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico. Tuttavia, a seguito del rifiuto dell’indagato di indossare il dispositivo, la misura è stata convertita negli arresti domiciliari.