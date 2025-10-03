CALVI RISORTA – Un pomeriggio apparentemente tranquillo a Calvi Risorta, nel Casertano, si è trasformato in una vicenda di furto con destrezza e inseguimento da manuale. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 40 anni, di origine romena e già nota alle forze dell’ordine, dopo che aveva sottratto una collana d’oro da 3.500 euro nascondendola nella propria biancheria intima. Tutto è iniziato intorno alle 15 di ieri con una chiamata al “112” per segnalare una presunta rapina lungo la strada statale 6 Casilina. Sul posto, i militari hanno trovato la donna in un acceso alterco con un uomo di 51 anni, di nazionalità iraniana e regolare sul territorio nazionale. Dall’ascolto delle parti è emerso che, durante un momento privato e intimo, la donna aveva sottratto la preziosa collana al suo interlocutore. La vittima ha dettagliatamente descritto il gioiello, confermando la sua identità attraverso il confronto con un bracciale in oro ancora indossato. Sottoposta a perquisizione personale, la donna ha infine estratto dalla biancheria il fazzoletto contenente la collana, ammettendo il furto. Il gioiello è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario. La quarantenne, considerati anche i precedenti specifici, è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere.