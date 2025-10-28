CASERTA (rgl) – Paura a Cervino, nel Casertano, dove un uomo armato di machete e ascia è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato dopo momenti di tensione in strada. L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Caserta per la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza pubblica. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti del commissariato di Maddaloni sono intervenuti nel centro cittadino di Cervino a seguito di una segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione che stava disturbando la quiete pubblica. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e sottoposto a controllo. Dalla perquisizione è emerso che portava con sé un’ascia con manico in legno e un machete in metallo, entrambi nascosti tra gli indumenti. Le due armi sono state immediatamente sequestrate. Privo di documenti di riconoscimento, il soggetto — un cittadino marocchino — è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia per l’identificazione e successivamente denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi in luogo pubblico. Considerata la pericolosità della condotta e il potenziale rischio per l’incolumità dei cittadini, il Questore di Caserta ha disposto nei suoi confronti un “Daspo urbano”, ossia il divieto di accesso alle aree del centro urbano dove si è verificato l’episodio.