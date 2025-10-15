GIUGLIANO (rgl) – L’alba ha un colore diverso a Giugliano in Campania, quando le pattuglie dei carabinieri illuminano di blu le strade del campo rom di via Carrafiello. Un’operazione imponente, nata per contrastare i reati ambientali e le violazioni alle norme sulla sicurezza, ha visto impegnati i militari della compagnia di Giugliano, con il supporto dei Carabinieri Forestali di Napoli e Pozzuoli, del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e del Nucleo Operativo Ecologico. Accanto ai carabinieri, anche la Polizia locale, gli assistenti sociali del Comune e i tecnici dell’Enel, per una giornata di controlli a 360 gradi in un’area da anni sotto osservazione per degrado ambientale e insediamenti abusivi. Il bilancio: 300 metri cubi di rifiuti metallici e 270 di rifiuti indifferenziati sono stati sequestrati, molti dei quali ancora in fiamme al momento dell’intervento. Un quadro allarmante che conferma l’esistenza di una bomba ecologica alle porte della città, con seri rischi per la salute pubblica e per l’ambiente circostante. Nel corso dell’operazione, 13 persone sono state denunciate per invasione di terreni, poiché insediate abusivamente nell’area. Su 37 veicoli censiti all’interno del campo, 11 sono stati sequestrati per diverse violazioni del Codice della Strada, tra mancanza di assicurazione, targhe alterate e condizioni non idonee alla circolazione.