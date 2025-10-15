mercoledì, Ottobre 15, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Giugliano, maxi operazione nel campo rom: 13 denunciati per occupazione abusiva e disastro ambientale

Ambiente e SaluteCampaniaNapoli
Redazione GL
Author: Redazione GL
1 min.read

GIUGLIANO (rgl) – L’alba ha un colore diverso a Giugliano in Campania, quando le pattuglie dei carabinieri illuminano di blu le strade del campo rom di via Carrafiello. Un’operazione imponente, nata per contrastare i reati ambientali e le violazioni alle norme sulla sicurezza, ha visto impegnati i militari della compagnia di Giugliano, con il supporto dei Carabinieri Forestali di Napoli e Pozzuoli, del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e del Nucleo Operativo Ecologico. Accanto ai carabinieri, anche la Polizia locale, gli assistenti sociali del Comune e i tecnici dell’Enel, per una giornata di controlli a 360 gradi in un’area da anni sotto osservazione per degrado ambientale e insediamenti abusivi. Il bilancio: 300 metri cubi di rifiuti metallici e 270 di rifiuti indifferenziati sono stati sequestrati, molti dei quali ancora in fiamme al momento dell’intervento. Un quadro allarmante che conferma l’esistenza di una bomba ecologica alle porte della città, con seri rischi per la salute pubblica e per l’ambiente circostante. Nel corso dell’operazione, 13 persone sono state denunciate per invasione di terreni, poiché insediate abusivamente nell’area. Su 37 veicoli censiti all’interno del campo, 11 sono stati sequestrati per diverse violazioni del Codice della Strada, tra mancanza di assicurazione, targhe alterate e condizioni non idonee alla circolazione.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Orrore sull’Asse Mediano a Marigliano: 30enne massacrato con mazze di ferro per auto e orologio
Next article
Irpinia si stringe all’Arma: sirene spiegate e fiori davanti alla Caserma per Bernardello, Daprà e Piffari
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com