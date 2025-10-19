GIUGLIANO (rgl) – Altra serata di violenza di genere. In un’abitazione di Giugliano in Campania, una lite familiare è sfociata in un episodio di aggressione ai danni di una donna. Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti tempestivamente nella notte, dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che riferiva di una violenta discussione tra conviventi. All’arrivo della polizia, una donna in evidente stato di agitazione, con il volto tumefatto e segni di percosse, ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata dal compagno per futili motivi, come già avvenuto in passato. Mentre gli agenti cercavano di calmarla e di ricostruire l’accaduto, l’uomo — ancora presente nell’abitazione — ha continuato a inveire e minacciare la compagna, mostrando un atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti. Gli agenti, dopo averlo bloccato con prontezza, lo hanno arrestato. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari e messa in sicurezza, mentre l’uomo dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.