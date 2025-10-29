NUSCO (rgl) – Notte di paura a Nusco, dove un 27enne ha perso il controllo della propria auto causando un incidente in cui lui e il passeggero hanno riportato lesioni. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito il ragazzo in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino, il 27enne è risultato positivo alla cocaina. Gli esami alcolemici hanno inoltre rilevato un tasso di 0,54 g/l, confermando uno stato di alterazione psicofisica. A seguito del sinistro, è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro dell’autovettura. Ora il giovane dovrà rispondere sia del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti sia della violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza,