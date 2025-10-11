NOLA (rgl) – Ottobre si accende di magia al Vulcano Buono di Nola, che anche quest’anno si prepara a festeggiare Halloween con un programma ricchissimo di eventi, spettacoli e laboratori dedicati a grandi e piccini. Da oggi 11 ottobre al 2 novembre 2025, ogni weekend sarà un’occasione per immergersi in un’atmosfera da favola noir, tra zucche, streghe e sorrisi. La cittadella dello shopping, firmata dall’archistar Renzo Piano, cambia ancora una volta volto per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva, capace di unire divertimento, arte e immaginazione. L’iniziativa, intitolata “This is Halloween!”, promette un viaggio tra scenografie spettrali, installazioni interattive e spettacoli mozzafiato, fino al gran finale di venerdì 31 ottobre, con una giornata ricca di sorprese e appuntamenti da brivido. Tra le attività più amate torna il Laboratorio delle Zucche, dove i bambini potranno liberare la fantasia decorando la propria zucca con pennelli e colori. L’area, allestita con balle di fieno, casette in legno e luci autunnali, sarà aperta il sabato (fino al 1° novembre) dalle 15 alle 20, la domenica (fino al 2 novembre) e il 31 ottobre dalle 11 alle 21, al primo piano, ingresso Capri. Non mancheranno i momenti di trasformazione e magia, grazie alle postazioni truccabimbi curate dall’Accademia Triade: streghette, vampiri e mostriciattoli invaderanno piazza Amalfi, venerdì 31 ottobre dalle 16 alle 20, per vivere in pieno la festa più spaventosa dell’anno. A completare l’esperienza, spettacoli e animazioni a tema in piazza Capri, dalle 17 alle 20, con i personaggi di Hotel Transylvania, il gigantesco Godzilla animatronics, selfie 360°, giochi luminosi, balloon house e baby dance “mostruose”. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Un appuntamento da non perdere per chi ama vivere la magia di Halloween in famiglia, tra arte, musica e fantasia.