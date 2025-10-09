AVELLINO (rgl) – Una valigia piena di droga e una scoperta che ha portato a uno dei più grandi sequestri di stupefacenti mai avvenuti in provincia di Avellino. È quanto hanno scoperto a Santa Lucia di Serino i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, che hanno sequestrato complessivamente 300 chilogrammi di sostanze stupefacenti e psicotrope e arrestato un 38enne incensurato del posto. L’operazione è scattata quando una pattuglia delle Fiamme Gialle, nel corso di un controllo sul territorio, ha notato l’uomo uscire dalla propria abitazione con una valigia di iuta dall’aspetto sospetto. Il controllo immediato ha permesso di accertare che all’interno del bagaglio vi era una parte del carico di droga, pronta probabilmente per essere spostata o venduta. La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato la portata reale dell’attività illecita: in casa del 38enne, infatti, i finanzieri hanno rinvenuto numerosi pacchi contenenti hashish, cocaina e metanfetamina, per un peso complessivo di circa 300 chilogrammi. Oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione, strumenti ritenuti funzionali all’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato presso la casa circondariale di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.