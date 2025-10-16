NAPOLI (rgl) – L’odore pungente dell’hashish tradisce un nuovo giro di spaccio nel cuore del Rione Traiano. Nei giorni scorsi, i militari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 300 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, e arrestato un cittadino italiano di 41 anni. L’operazione è scattata durante un controllo su strada effettuato dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego nei pressi di una delle piazze di spaccio più note del quartiere Soccavo, area da tempo monitorata dalle forze dell’ordine per l’intensa attività di vendita al dettaglio di droga. Durante la perquisizione del veicolo, i finanzieri hanno scoperto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi nascosto nell’abitacolo e un coltello con una lama di otto centimetri. L’atteggiamento nervoso del conducente ha indotto i militari ad approfondire i controlli, estendendo la perquisizione anche alla sua abitazione, situata nel comune di Pozzuoli. All’interno dell’appartamento, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto ulteriori 233 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, chiari indizi di un’attività di confezionamento e spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e accompagnato presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale.