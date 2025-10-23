SAN GENNARO VESUVIANO (rgl) – Tra la fitta vegetazione di una zona apparentemente incontaminata si nascondeva un deposito di veleni: circa 400 tonnellate di rifiuti speciali, pericolosi e non, abbandonati sul nudo terreno. È quanto hanno scoperto all’alba di ieri i carabinieri del Noe di Napoli, insieme ai militari della compagnia di Nola, durante una vasta operazione di controllo ambientale nel Nolano. L’attività, condotta con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, rientra in una più ampia strategia di monitoraggio del territorio per l’individuazione di siti abusivi di smaltimento rifiuti. Dall’alto, gli occhi elettronici dell’elicottero hanno individuato una radura di circa 1000 metri quadrati, completamente occultata dalla vegetazione, dove – come hanno poi accertato i militari a terra – erano stati accumulati e abbandonati rifiuti di ogni tipo.

Sul terreno, senza alcuna protezione o autorizzazione, giacevano rifiuti urbani indifferenziati, plastiche, gomme, parti di auto demolite, batterie esauste, filtri intrisi di olio e guaine bituminose provenienti dal rifacimento di manti stradali. Tutti materiali sottratti ai circuiti regolari di smaltimento e potenzialmente dannosi per l’ambiente e la salute pubblica. Gli investigatori del Noe hanno inoltre sequestrato d’iniziativa diversi automezzi e mezzi d’opera, utilizzati per il trasporto e l’abbancamento illecito dei rifiuti. L’enorme quantitativo rinvenuto – stimato in circa 400 tonnellate – lascia supporre che le attività di sversamento abusivo andassero avanti da tempo, favorite dall’isolamento dell’area e dalla fitta vegetazione che ne occultava l’accesso. Tutto il materiale e i mezzi trovati sul posto sono stati sequestrati, mentre le indagini proseguono per individuare i responsabili della gestione e dell’abbandono dei rifiuti. Il provvedimento cautelare, adottato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, sarà ora sottoposto al vaglio della Procura della Repubblica di Nola per la convalida.