CAIVANO (rgl) – Un antico palazzo, una famiglia nobile e una storia avvolta nel mistero: sabato 18 ottobre, il gruppo Fai di Nola aprirà le porte dello storico palazzo Capece di Caivano per un evento culturale di grande fascino, intitolato “Il delitto Capece”. Una serata che si annuncia come un viaggio nel tempo tra leggende, memorie familiari e arte, in una delle dimore più suggestive del territorio. L’iniziativa, realizzata con il sostegno della famiglia Capece – e in particolare della signora Nora Capece, che ha concesso l’apertura straordinaria del palazzo – mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Caivano, offrendo uno sguardo nuovo e autentico su un luogo troppo spesso raccontato solo attraverso cronache recenti. Al centro della narrazione, la figura enigmatica di Maria Capece Libertini e le vicende, talvolta tinte di giallo, che hanno segnato la storia della famiglia. Attraverso visite guidate, approfondimenti architettonici e performance artistiche, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva che unisce storia, teatro, musica e danza. La direzione artistica è affidata a Gennaro Caliendo, con le interpretazioni teatrali di Antonio La Manna, i contributi musicali di Antonietta Sorrentino e Antonio Marotta, e la danza di Emanuela Futia, in un vero tableau vivant che trasformerà il percorso in un racconto visivo e sensoriale. A conclusione della serata, un momento conviviale dedicato alle eccellenze enogastronomiche campane, con la collaborazione dell’Ais Campania per la degustazione dei vini locali e la partecipazione della cooperativa agricola sociale Eccellenze Nolane, che offrirà prodotti tipici della tradizione contadina. “Non vogliamo solo raccontare una storia o mostrare un palazzo – spiega Mario Romano, capogruppo FAI di Nola – ma dare vita a una rinascita culturale, riscoprendo la vera anima di Caivano, fatta di arte, storia e identità.”

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria sul portale faiprenotazioni.fondoambiente.it o tramite WhatsApp al 388 693 6271.