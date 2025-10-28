SAN GIUSEPPE VESUVIANO (rgl) – “Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni”. Una frase glaciale, stampata su un foglio che riproduce la grafica di un manifesto funebre, con tanto di foto del primo cittadino Michele Sepe accanto all’immagine di padre Pio. È l’inquietante messaggio apparso nelle scorse ore negli uffici del Comune di San Giuseppe Vesuviano, un gesto che ha subito scosso l’amministrazione e l’intera comunità locale. L’autore del manifesto minatorio, affisso come un vero necrologio, resta al momento ignoto. Il contenuto però non lascia dubbi sulla natura intimidatoria dell’azione: una minaccia di morte esplicita, rivolta al sindaco Michele Sepe, eletto lo scorso anno nelle fila del Partito Democratico. La scoperta del manifesto ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura di Nola, per risalire all’autore o agli autori dell’atto intimidatorio, che potrebbe avere collegamenti con recenti provvedimenti amministrativi o con l’attività politica del primo cittadino. “Un atto vile e intollerabile” – così lo definisce il Partito Democratico di Napoli, che ha espresso la propria solidarietà piena e convinta al sindaco Sepe e alla sua squadra di governo. “Siamo certi che le autorità competenti faranno piena luce sull’accaduto – proseguono i Dem – garantendo la massima tutela al sindaco e agli amministratori. Nessuno può pensare di fermare, con intimidazioni così triviali, il lavoro per la legalità e la trasparenza nei nostri territori”. Il gesto ha suscitato indignazione e vicinanza in tutto il mondo politico locale e regionale. Numerosi sindaci dell’area vesuviana e rappresentanti istituzionali hanno espresso solidarietà al primo cittadino.